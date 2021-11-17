صحة وبیئة

كوردستان تسجل 11 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

تعافى 513 شخصاً من الوباء ما يرفع حصيلة المتشافين في إقليم كوردستان إلى 356418 شخصاً
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان الموقف الوبائي فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأربعاء تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات في عموم الإقليم إلى 6713 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مستشفيات شخصّت 465 إصابة مؤكدة بالوباء ليرتفع العدد الكلي للمصابين منذ تفشي الجائحة إلى 370651.

وتعافى 513 شخصاً من الوباء ما يرفع حصيلة المتشافين في إقليم كوردستان إلى 356418 شخصاً في أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والإدارات المستقلة.

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