الكاظمي: القوات العراقية والبيشمركة "القوة الضاربة" لأعداء البلاد

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إن القوات العراقية بمختلف صنوفها والبيشمركة هي "القوة الضاربة" لأعداء البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الكاظمي للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، حسبما أفاد بيان أصدره مكتبه.

وذكر البيان أن "الاجتماع ناقش توفير كل الإمكانيات لدعم قواتنا الأمنية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، وتطوير قدراتها وتدريبها".

وأكد الكاظمي أن "العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت على الرغم- من قصر عمرها- أن تثبّت أركان النجاح، وأن تتعاطى مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن "قوات الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل قواتنا المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لأعداء البلاد والعصابات الإرهابية".

وبين أن "فلول عصابات الإرهاب هي العدو الأول للعراق، وستواصل قواتنا الأمنية تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت".