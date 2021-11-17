اقتصاد

العراق يحذر من عجز في إنتاج القمح يصل إلى مليوني طن هذا العام

"في السنة الحالية لن نستطيع تسويق مليوني طن بسبب قلة واردات المياه".
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق قمح العراق عجز حنطة

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الزراعة العراقية اليوم الأربعاء من عجز في إنتاج القمح يصل إلى مليوني طن العام الجاري.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي قوله إن "مشكلة المياه وشحة الأموال قلصت الخطة الزراعية بنسبة 50 بالمئة".

وأوضح أن العراق يحتاج 4 ملايين طن حنطة سنوياً، وبسبب قلة التخصيصات في عام 2020 تم إنتاج 3.5 ملايين والتجارة أعلنت مناقصة لاستيراد 500 ألف طن.

وتابع "في السنة الحالية لن نستطيع تسويق مليوني طن بسبب قلة واردات المياه".

وأوضح أن "ديالى خرجت من الخطة الزراعية بنسبة 90 بالمئة بسبب مشكلة شح المياه"، لافتاً إلى أن "ديالى في خطر حقيقي، وربما تحدث هجرة بسبب شح المياه".

وقال إن هناك "قرى ونواحي بأجمعها ستضطر للرحيل بسبب غياب المياه والتي وصلت لمرحلة عدم توفر مياه الشرب، وهذه كارثة".

وأشار إلى أن "هناك ضعفاً لدى المفاوض العراقي أثّر على حصة المياه المتدفقة للعراق".

 

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