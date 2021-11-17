بعد سيف الإسلام وحفتر.. عقيلة صالح يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح اليوم الأربعاء عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان القائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية، وعقب خطوة مماثلة من سيف الإسلام القذافي.

وقال صالح في كلمة بثها التلفزيون إن "الاقتراع العام هو مصدر الشرعية الوحيد لأي سلطة".

وأشار إلى أن الانتخابات "هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية".

وتشهد ليبيا خلافات حادة مرشحة للتفاقم بشأن من يحق له خوض الانتخابات التي تُجرى بعد أقل من ستة أسابيع وتُعلق عليها الآمال في إعادة الاستقرار إلى البلد النفطي عضو منظمة أوبك.