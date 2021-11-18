سیاسة

بولندا: اعتقال نحو 100 مهاجر لدى محاولة تسلل غير مشروعة من بيلاروسيا

author_image سوار أحمد
العالم بولندا بيلاروسيا اعتقال مهاجرين

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع البولندية انها اعتقلت نحو 100 مهاجر، حاولوا التسلل بطريقة غير مشروعة من بيلاروسيا.

ونشرت وزارة الدفاع البولندية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الخميس أن هؤلاء المهاجرين حاولوا اجتياز الحدود في محيط قرية دوبيتشي سيركيفني.

وحملت الوزارة الجيش البيلاروسي المسؤولية عن محاولة التسلل.

وتفاقمت أزمة المهاجرين على حدود الدول الاوروبية، حيث يتهم القادة الأوروبيون الرئيس البيلاروسي بدفع المهاجرين الى اوروبا عبر حدود بلاده.

ويتهم الاتحاد الأوروبي منسك بتنظيم تدفق آلاف المهاجرين إلى حدود بولندا وليتوانيا، بدعم من موسكو، انتقاما للعقوبات المفروضة عليها إثر القمع المستمر للمعارضة البيلاروسية منذ 2020.

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