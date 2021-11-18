سیاسة

انقرة تطلق سراح زوجين إسرائيليين كانا محتجزين بشبهة التجسس

author_image سوار أحمد
الزوجان الاسرائيليان موردي وناتالي أوكنين في منزلهما في موديعين بوسط اسرائيل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - الصورة لفرانس 24
الزوجان الاسرائيليان موردي وناتالي أوكنين في منزلهما في موديعين بوسط اسرائيل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - الصورة لفرانس 24
ترکیا اسرائيل تركيا اطلاق سراح زوجين اسرائيليين

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت السلطات التركية الخميس، سراح زوجين اسرائيليين كانا محتجزين في تركيا منذ اسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس، وفق ما أعلنت الحكومة الاسرائيلية.

واعتقل الزوجان موردي وناتالي أوكنين الأسبوع الماضي بعد زيارة أطول مبنى في اسطنبول "برج كامليكا "الذي افتتح حديثًا.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية افادت أن محكمة في المدينة وجهت إليهما تهمة "التجسس السياسي والعسكري" لأنهما التقطا صورا لمقر اقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصل الزوجان الى اسرائيل. ونشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية صورا لاقربائهما واصدقائهما وهم يرحبون بعودتهما إلى مدينة موديعين وسط البلاد.

واعرب الزوجان أوكنين وهما سائقا حافلات "ايجد" العمومية عن امتنانهما لكل من ساهم في اطلاق سراحهما .

ونفت عائلة أوكنين الاتهامات بينما أصر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على أن الزوجين ليسا موظفين في أي من المؤسسات الامنية للتجسس.

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