الشرطة التركية تعتقل المغني السوري عمر سليمان بتهمة "الإرهاب"

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت الشرطة التركية المغني السوري عمر سليمان بتهمة الإرهاب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن وكيل أعمال عمر سليمان أن الأخير أوقفته الشرطة التركية الأربعاء بتهمة "الإرهاب".

وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان أن سليمان "55 عاما" متهم بـ"الانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية".

وقال وكيل أعماله إنه سيفرج عنه "في غضون ساعات قليلة". ونال عمر سليمان شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بنظيرتها التقليدية السورية.

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية.

سليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سوريا، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء. ونال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية.

وغادر المغني سوريا بعد اندلاع النزاع العام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزا.