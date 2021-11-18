مئات المهاجرين يصلون الى اربيل من بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تصل طائرة إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل، وعلى متنها ما يقرب من 430 مهاجرا كانوا منذ فترة طويلة بين حدود بيلاروسيا وبولندا.

هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا محاصرين منذ نحو شهر بين حدود بيلاروسيا وبولندا في ظروف مزرية.

ويسعى مكتب العلاقات الخارجية التابع لحكومة إقليم كوردستان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية، حل المسألة، وشكلت لجنة عليا بناء على توصية من رئيس وزراء العراق.

وقررت بغداد تخصيص طائرة لمن يرغبون في العودة إلى إقليم كوردستان والعراق"، وأن أكثر من 460 لاجئا سجلوا أسماءهم للعودة.

ومن المقرر أن تصل أول طائرة من بيلاروسيا اليوم الخميس في الساعة السادسة والنصف مساء وعلى متنها 430 راكبا.

وسيتم اجراء فحص كورونا للمهاجرين القادمين، مجانا، وسيتم نقل أي مهاجر يحتاج إلى العلاج إلى المستشفى بسيارة الطوارئ وسيتم علاجه بسرعة.