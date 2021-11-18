سیاسة

مسرور بارزاني: العراق ينعم بإمكانات وثروات يمكنها أن تجعله يعتمد على نفسه في إنتاج الكهرباء

أشاد وزير الكهرباء العراقي بالتقدم المحرز في إقليم كوردستان في إنتاج وتوزيع الكهرباء ومنع التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الكهرباء العراقي
مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الكهرباء العراقي
کوردستان مسرور بارزاني كوردستان وزير الكهرباء العراقي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وزير الكهرباء العراقي عادل كريم.

وجرى خلال اللقاء، التباحث حول أهمية تعزيز التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتحسين وضع الكهرباء من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجانبين.

وأشاد وزير الكهرباء العراقي بالتقدم المحرز في إقليم كوردستان في إنتاج وتوزيع الكهرباء ومنع التجاوزات على شبكة الكهرباء الوطنية واستخدام الغاز المصاحب المحترق في الحقول النفطية لإنتاج الكهرباء وهو ما يمكن الاستفادة منه في باقي مناطق العراق.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية، ولا سيما في مجال الطاقة، من خلال الاستفادة من مختلف مصادر إنتاج الطاقة، مجدداً التأكيد على أن العراق ينعم بإمكانات ومهارات وثروات جيدة يمكنها أن تجعله يعتمد على نفسه في إنتاج الكهرباء، إذا ما تم استغلال تلك الموارد على نحو جيد.

 

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