سیاسة

مسرور بارزاني: سنستمر في إعادة كافة المهاجرين الراغبين في العودة

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان المهاجرون بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الحكومة ستستمر في إعادة كافة المواطنين العالقين في بيلاروسيا من الراغبين بالعودة.

ونشر مسرور بارزاني يوم الخميس، في موقع تويتر "سعيد بعودة المواطنين العالقين بين بيلاروسيا وبولندا وصولهم بسلامة".

واضاف ان "قصصكم (معاناتكم) تساعدنا على عدم تكرار ما حدث".

واكد  مسرور بارزاني ان حكومة الاقليم ستواصل العمل مع الحكومة الاتحادية والشركاء لإعادة كل من يرغب في العودة إلى الوطن، حسب تعبيره.

ووجه رئيس الحكومة الشكر لكوادر ومنتسبي المطارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتسهيلها في عملية عودة هؤلاء ا لمواطنين.

ووصلت اول وجبة من المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا قد الى مطاري اربيل وبغداد يوم الخميس، وبلغت 430 راكبا.

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