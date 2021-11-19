بيلاروسيا تخلي بصورة كاملة مخيما يقطنه ألفي لاجئ قرب الحدود البولندية

أربيل (كوردستان 24)- أجلى حرس الحدود البيلاروسي المهاجرين المقيمين في مخيم مؤقت قرب الحدود مع بولندا، كان يقطنه نحو ألفي لاجئ، ونقلهم جميعا إلى مركز لوجستي قريب على أساس طوعي.

وأكد حرس الحدود البولندي قيام بيلاروسيا بإخلاء المخيم. فيما نفت ألمانيا ما رددته مينسك عن اعتزامها استقبال ألفي مهاجر من المخيم على أراضيها.

وأوضح حرس الحدود في بيان له على تلغرام أنه "اعتبارا من 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نُقل جميع اللاجئين من المخيم الموقت على الحدود البيلاروسية البولندية بالقرب من نقطة عبور بروزكي، على أساس طوعي، إلى مركز لوجستي" آخر. وقد نُشرت صور للمخيم الذي بدا مهجورا.

وكان المخيم الموقت يأوي ما يصل إلى 2000 شخص في الأيام الأخيرة. وتم إنشاؤه في منطقة حرجية ليست بعيدة عن نقطة بروزكي الحدودية حيث واجه مئات المهاجرين الثلاثاء خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الذي استخدمته القوات البولندية.

وأكدت مينسك أنه خلال محادثات شارك فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت الأخيرة إنها تريد الحصول من الاتحاد الأوروبي على موافقة لفتح "ممر إنساني" لإجلاء حوالي 2000 مهاجر من المخيم إلى ألمانيا، وهو ما نفته برلين.