سیاسة

مسرور بارزاني يشارك في منتدى حوار المنامة ويلتقي مسؤولين دوليين

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان منتدى حوار المنامة

أربيل (كوردستان 24)- توجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد حكومي، اليوم الجمعة 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في منتدى (حوار المنامة 2021)، للفترة من 19 إلى 21 من الشهر الجاري، بحضور عدد من السياسيين والمفكرين ورجال الأعمال والشخصيات العالمية المعروفة، وذلك للنقاش بشأن القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع ومشاكل المنطقة والعالم.

 ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، على هامش المنتدى، سلسلة اجتماعات ولقاءات مهمة مع مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط عامة.

ويتألف الوفد المرافق لرئيس حكومة إقليم كوردستان، من وزيري شؤون البيشمركة شورش إسماعيل، والمالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي.

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