انطلاق "حوار المنامة" بحضور 300 شخصية دولية

أربيل (كوردستان 24)- يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على رأس وفد حكومي، اليوم الجمعة 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، في منتدى (حوار المنامة 2021).

وتستضيف البحرين، بدءا من الجمعة، ولمدة 3 أيام النسخة الـ17 من حوار المنامة، التي تعتبر القمة الأمنية الأولى بالشرق الأوسط.

القمة تجمع وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأي، ومجتمع الأعمال.

ويحظى حوار المنامة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا، كما يعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.

ومنذ العام 2004، تستضيف البحرين أعمال منتدى أو قمة حوار المنامة وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي اس اس)، والذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.

ووفق المدير التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، السير توم بيكيت، فإن الموضوع الأساسي لحوار المنامة لعام 2021 يتمحور حول تعددية الأطراف في الشرق الأوسط، وفق مانقل "سكاي نيوز".

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الصراعات والمنافسات في المنطقة معروفة جيداً، ولكن النهج المهيمن لحلها قد يتغير، المنتدى سيتيح فرصة مناسبة لاستعراض تعددية الأطراف وما تعنيه بالنسبة للمصالح والنفوذ والقيم في الشرق الأوسط، لقد وضعنا جدول أعمال يتناسب مع هذا الموضوع.

كما تتضمن أبرز ملفات القمة الأمنية الـ17، سياسة الدفاع الأميركية في الشرق الأوسط، والدبلوماسية والردع، وتعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول، والخليج وآسيا، وإنهاء الصراعات في المنطقة، وديناميكيات الأمن في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا وأفغانستان سوف تناقش ضمن أجندة المؤتمر، لافتا إلى أن "القمة الأمنية الـ17 تناقش القضايا الأمنية الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً على المنطقة، لاسيما ما يتعلق بتأثير التعددية والنفوذ ونهج السياسات في الشرق الأوسط ".

وكشف بيكيت أن أعداد المدعوين لحضور "حوار المنامة 2021" تصل إلى 300 مشارك، من دون التخلي عن كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لجائحة كورونا وإلزامية التطعيم، والفحص عند الوصول للوفود كافة.