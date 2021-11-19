فؤاد حسين: لمشاركة اقليم كوردستان في "حوار المنامة" أهمية كبيرة

أربيل (كوردستان 24)- اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة، ان مشاركة وفد من اقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة في منتدى حوار المنامة، أمر له أهمية كبيرة.

وجاءت تصريحات فؤاد حسين في معرض ردوده على اسئلة مراسل فضائية كوردستان 24.

وقال حسين لكوردستان 24 ان لمشاركة وفد من الاقليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، اهمية كبيرة.

واشار حسين الى ان أهمية هذا المنتدى تتأتى من كونه له علاقة مباشرة بأمن المنطقة، وهو أول منتدى من نوعه بعد تفشي فيروس كورونا.

ولفت وزير الخارجية العراقي الى ان وزراء خارجية ودفاع ومسؤولون في الأمن واصحاب قرار سيشاركون في المؤتمر.

واكد ان وفد الاقليم سيكون له مشاركة في المنتدى وسيشارك في النقاشات كما سيعقد سلسلة لقاءات مع المشاركين حيث ستتم مناقشة الأوضاع الامنية.

وتابع ان "في الشرق الاوسط هناك تدخلات امنية وعسكرية وعلى سبيل المثال هناك تدخل في اليمن وكذلك روسيا وامريكا متدخلتان في سوريا وكذلك العراق.

كما أوضح أن العراق يتخذ خطوات باتجاه تخفيض القوات الاجنبية على اراضيه.