سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع مستشار الأمن القومي البريطاني

كذلك تناول الجانبان الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك
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جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
کوردستان حوار المنامة 2021 مسرور بارزاني مستشار الامن القومي البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مع مستشار الأمن القومي البريطاني السير ستيفن لوفغروف في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى في الاجتماع، التباحث حول الوضع في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بهدف مواجهة تهديدات إرهابيي داعش.

كذلك تناول الجانبان الإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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