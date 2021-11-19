سیاسة

فؤاد حسين وأمين مجلس التعاون الخليجي يبحثان تفعيل آليات العمل المشترك

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جانب من الاجتماع - صورة: وزارة الخارجية العراقية
جانب من الاجتماع - صورة: وزارة الخارجية العراقية
العراق حوار المنامة فؤاد حسين البحرين

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف سبل تفعيل آليات العمل المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، أن الجانبين بحثا كذلك "عدداً من الموضوعات التي تعنى بالعمل العربيّ المشترك".

كما أكد الجانبان على ضرورة "ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة".

ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة وزير الخارجية العراقي في حوار المنامة المنعقد في العاصمة البحرينية بمشاركة إقليم كوردستان.

 

 

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