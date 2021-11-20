صحة وبیئة

"قمر الدم" يزين سماء الليل بخسوف جزئي في أنحاء العالم

من المتوقع أن يكون هناك خسوف كلي للقمر بمدة أطول في تشرين الثاني نوفمبر من العام المقبل
author_image Kurdistan24 اربیل
أمكن رؤية مناظر خلابة للخسوف الجزئي للقمر في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية
أمكن رؤية مناظر خلابة للخسوف الجزئي للقمر في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية
العالم خسوف جزئي قمر الدم

أربيل (كوردستان 24)- أضفى أطول خسوف جزئي للقمر منذ مئات السنين إبهارا على سماء الليل حول العالم يوم الجمعة، في حدث أطلق عليه اسم "قمر الدم" بسبب الضباب الأحمر الذي صاحبه.

ويعتبر الخسوف الجزئي الذي استمر ثلاث ساعات و28 دقيقة و23 ثانية هو الأطول منذ 18 شباط فبراير1440، بحسب وكالة ناسا.

وبات بإمكان السكان رؤية مناظر خلابة للخسوف الجزئي للقمر في أجزاء من الولايات المتحدة وآسيا وأمريكا الجنوبية.

ووفقاً لوكالة ناسا فإنه أثناء الخسوف، كان ما يصل إلى 99.1 بالمئة من قرص القمر داخل أحلك ظل للأرض.

وبالنسبة لمن فاته هذا الحدث، سيتعين عليه الانتظار حتى عام 2669 قبل أن يتمكن من رؤية خسوف جزئي للقمر أطول من هذا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يكون هناك خسوف كلي للقمر بمدة أطول في تشرين الثاني نوفمبر من العام المقبل.

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