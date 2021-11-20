سیاسة

بايدن يصدر عفواً عن الديكين الروميين الكبيرين بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود

author_image Kurdistan24 اربیل
"من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نور وأمل وتقدم من الظلام"
"من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نور وأمل وتقدم من الظلام"
العالم بايدن ديكان روميان

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي أصدر جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين الكبيرين من ولاية إنديانا بيانت بتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الجمعة، وذلك في استمرار لتقليد متبع في عيد الشكر منذ عقود.

وقال بايدن في تصريح له إنه "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما تعزيزات"، وذلك في إشارة إلى الجرعات المعززة من اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وتابع "من المهم أن نستمر في تقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نور وأمل وتقدم من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

وقبل أن يتحدث، كان الديكان الروميان يتجولان بحرية في الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن في الهواء.

وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، لحشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي في المنامة
  45 دقائق
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع ولي العهد البحريني ضمن أعمال حوار المنامة
  1 ساعات
کوردستان

الرئيس بارزاني يستقبل رئيسة مكتب التنسيق للاتحاد الأوروبي
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف