أوستن: سنواصل دعم العراق وسنحمي قواتنا من أي هجوم تشنه إيران أو وكلاؤها

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت إن الولايات المتحدة ستواصل دعم العراق وستعمل على حماية قواتها من أي هجوم تشنه إيران أو وكلاؤها.

وأضاف أوستن في كلمة له خلال مؤتمر (حوار المنامة)، أن واشنطن ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأكد العمل على حماية الممرات الملاحية ومكافحة داعش في الشرق الأوسط.

وتابع "نحن بحاجة إلى رؤية أوسع إزاء الأمن".

وأشار إلى أن "إيران تشكل تحديات أمنية جدية وتسبب التوتر في المنطقة وتقوض السلام"، مبيناً أن "العلاقة الجديدة بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب تفتح آفاقاً جديدة للازدهار".

ومضى أوستن قائلاً "نواجه تحديات مشتركة مع الشرق الأوسط من بينها الصراعات الممتدة العابرة للحدود"، لافتاً إلى الاهتمام بـ"أمن وشعوب الشرق الأوسط".

وقال "أصدقاؤنا لبوا دعوتنا لمساعدتنا في عمليات الإجلاء من أفغانستان وممتنون لهم".

وأوضح أن إدارة بايدن تسعى إلى تقوية الروابط مع حلفائنا في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الأمني.