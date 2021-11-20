سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني

وصل مسرور بارزاني إلى المنامة يوم أمس للمشاركة في قمة حوار المنامة بحضور مئات الشخصيات العالمية.
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مسرور بارزاني يلتقى أيمن الصفدي في العاصمة البحرينية المنامة
مسرور بارزاني يلتقى أيمن الصفدي في العاصمة البحرينية المنامة
کوردستان إقليم كوردستان حوار المنامة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى في اللقاء، التباحث إزاء العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأردن وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات في العراق والمنطقة.

ونقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني لرئيس الحكومة تحيات رئيس الوزراء الأردني والملك عبدالله، وأعرب عن استعداد بلاده لإقامة علاقات شاملة مع إقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة الملك عبدالله والأردن على دعمهما المتواصل، وأكد على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية.

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