بالفيديو | أبو الغيط لكوردستان 24: لا بد من احترام نتائج الانتخابات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط السبت إلى احترام نتائج الانتخابات النيابية في العراق، مشدداً على ضرورة العمل على تشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب.

وقال أبو الغيط لكوردستان 24، بعد لقائه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار حوار المنامة المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، إن لقاءه مع رئيس الحكومة كان إيجابياً للغاية كالعادة.

وأشار إلى أن مسرور بارزاني صديق قديم وسبق أن جمعهما لقاء في مؤتمر ميونخ الأمن، لافتاً إلى أنهما تحدثا كثيراً عن الوضع في العراق وإقليم كوردستان.

وتابع "نطالب بالاستمرار في العمل من أجل (تشكيل) حكومة عراقية جديدة تحترم نتائج الانتخابات، وتحقق الاستقرار للعراق ولكوردستان".

وأوضح أن جامعة الدول العربية تعمل على تحقيق الاستقرار وحل المشاكل في المنطقة، وأردف "تتعامل الجامعة العربية مع الأوضاع بما تراه لصالح الدول العربية والتنسيق العربي".

وأكد أبو الغيط أن "المشاكل العربية كثيرة وعميقة ومعقدة وتحتاج إلى هدوء وحكمة وتعاون عربي من أجل تحقيق هذه المطالب".

وفي معرض رده على سؤال لموفد كوردستان 24 بشأن التوترات القائمة لما بعد الانتخابات، قال أبو الغيط "نطالب الجميع بالتهدئة والالتزام بنتائج الانتخابات".

واختتم حديثه قائلاً "عندما ندخل الانتخابات يجب أن تلزم بنتائجها، وهذا هو الإطار الديمقراطي والعمل الديمقراطية من أجل تحقيق إرادة الشعب".