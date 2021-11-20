رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع ولي العهد البحريني ضمن أعمال حوار المنامة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم السبت 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مع ولي العهد نائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

وجرى في اللقاء، التباحث حول الوضع العام في العراق، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة بين إقليم كوردستان ومملكة البحرين.

كما سلط الجانبان الضوء على التعاون الاستثماري بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة، والعمل على زيادة وتيرتها بالاستفادة من الخبرات البحرينية في هذا الصدد.