رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع بريت ماكغورك

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك في العاصمة البحرينية المنامة.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة والوضع العام في العراق ما بعد الانتخابات التشريعية، كما تمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا.

كذلك أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.