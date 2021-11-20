طالبان تبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولون أن إدارة طالبان الأفغانية ستبدأ في دفع الرواتب المتأخرة لموظفي الحكومة اعتباراً من اليوم السبت.

ولآلاف من العاملين في الحكومة الأفغانية رواتب متأخرة لا تقل عن ثلاثة أشهر فيما تعد إحدى الأزمات العديدة التي تواجهها حركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد في آب أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر "وزارة المالية تقول إنه ابتداء من اليوم ستدفع رواتب الأشهر الثلاثة الماضية لجميع العاملين والموظفين الحكوميين بالكامل".