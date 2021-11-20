استقالة مدرب فيردر بريمن بعد التحقيق في شهادة تطعيمه

أربيل (كوردستان 24)- قرر ماركوس أنفانج مدرب فيردر بريمن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم الاستقالة من منصبه اليوم السبت بعد أن بدأت السلطات التحقيق في ادعاءات بأنه استخدم شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.

وقال أنفانج الذي نفى أمس الجمعة استخدام شهادة تطعيم مزورة إنه استقال من منصبه من أجل صالح النادي والفريق.

كما استقال المدرب المساعد فلوريان يونج أيضا.

وقال أنفانج في بيان "قررت التخلي عن عملي كمدرب لفيردر بصورة فورية بسبب الوضع المسيء الذي أصبح فيه النادي والفريق وأسرتي وأنا شخصيا".

وقال النادي أمس الجمعة إن السلطات تجري تحقيقا يتعلق بشهادة التطعيم الخاصة بالمدرب أنفانج الذي نفى أي مخالفة مؤكدا أنه تلقى التطعيم كاملا وحصل على الجرعتين في مركز تطعيم رسمي.

وقال فرانك باومان المدير التنفيذي للنادي "ماركوس وفلوريان تحملا المسؤولية من خلال هذا القرار وأسهما في إنهاء حالة الفوضى التي أحاطت بالفريق خلال الأيام الماضية".

وشهدت الكرة الألمانية وعلى مدى أشهر كثيرا من الجدل فيما يتصل بتطعيم اللاعبين والطواقم الطبية في البلاد.

ولا يزال يوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا يرفض تلقي اللقاح قائلا إنه يخشى من تأثيرات سلبية طويلة الأمد.