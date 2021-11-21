سیاسة

بولندا تتهم بيلاروسيا بنشر المهاجرين على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي

author_image سوار أحمد
تجمع المهاجرين خارج مركز النقل والخدمات اللوجستية على الحدود البيلاروسية البولندية في منطقة غرودنو. بيلاروسيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. © رويترز
تجمع المهاجرين خارج مركز النقل والخدمات اللوجستية على الحدود البيلاروسية البولندية في منطقة غرودنو. بيلاروسيا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. © رويترز
العالم بياروسيا بولندا المهاجري

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت بولندا بيلاروسيا بتغيير تكتيكها في التعامل مع أزمة المهاجرين الحدودية بين البلدين، وبأنها توجه مجموعات أصغر منهم باتجاه عدة نقاط على طول حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك يوم السبت إن بيلاروسيا باتت تنشر مجموعات أصغر من المهاجرين في عدة نقاط على طول الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، غير مستبعد أن تطول الأزمة.

من جهة أخرى، اعترف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن قواته ربما ساعدت المهاجرين في العبور إلى الاتحاد، نافيا أن تكون مينسك قد رتبت العملية، كما يتهمها الغرب. 

ورغم المؤشرات على تراجع حدة الأزمة، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إنه يتوقع أن تطول الأزمة الحدودية، بينما أكدت مينسك بأن الوضع ما زال "متوترا".

وفي تصريح لإذاعة "آر إم إف - إف إم"، قال بلاشتشاك "علينا الاستعداد لحقيقة أن هذه المشكلة ستتواصل لشهور. لا شك لدي بأن هذا ما سيحصل.. يتم حاليا اتباع أسلوب جديد نوعا ما من قبل المهاجرين والأجهزة البيلاروسية.. تحاول مجموعات أصغر من الناس عبور الحدود من أماكن عديدة". مضيفا "لا شك في أن هذه الهجمات موجهة من قبل أجهزة (الدولة) البيلاروسية".

وفيما يتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال الأزمة عبر استقدام مهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط، ونقلهم إلى الحدود بناء على وعود بتسهيل عبورهم إلى الاتحاد الأوروبي، نفت بيلاروسيا الاتهامات وانتقدت الاتحاد الأوروبي لرفضه استقبال المهاجرين.

وفي السياق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لشبكة "بي بي سي" الجمعة إنه "من المحتمل جدا" أن تكون قواته قد ساعدت الناس في العبور إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه نفى أن تكون مينسك رتبت العملية. وقال "نحن سلاف، ولدينا قلوب، قواتنا تعلم أن المهاجرين متوجهون إلى ألمانيا.. ربما ساعدهم أحد ما". مضيفا "لكنني لم أدعهم للقدوم إلى هنا".

وظهرت مؤشرات الأسبوع الحالي على أن حدة الأزمة بدأت تتراجع بعدما أعيد مئات المهاجرين إلى العراق، بينما انتقل 2000 مهاجر آخر من مخيم حدودي مؤقت إلى مستودع قريب.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف