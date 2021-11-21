سیاسة

رئيس حكومة اقليم كوردستان يلتقي ملك البحرين

author_image سوار أحمد
کوردستان ملك البحرين مسرور بارزاني منتجى حوار المنام

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة البحرينية المنامة، يوم السبت 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة رئيس حكومة الاقليم في منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية.

ونشر مسرور بارزاني في موقع "تويتر" "سعيد بلقائي بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين".

واضاف "عبرت له عن شكري الكبير للبحرين وشعبها على الحفاوة والضيافة الكريمة".

وعقد مسرور بارزاني والوفد المرافق له سلسلة لقاءات خلال مشاركته في حوار المنامة، التقى خلالها بالكثير من القادة والمسؤولين الدوليين.

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