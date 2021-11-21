دعوات لتنظيم مظاهرات مليونية حاشدة في السودان

أربيل (كوردستان 24)- دعا الناشطون السودانيون المعارضون للحكم العسكري إلى مظاهرات "مليونية" اليوم الأحد.

وجاء ذلك في وقت أعلن الأطباء المؤيدون للحكم المدني ارتفاع عدد القتلى في المظاهرات منذ الانقلاب إلى أربعين، بعد وفاة فتى السبت متأثرا بجروح خطرة أصيب بها الأربعاء.

ويستعد ناشطون في السودان لتنظيم مظاهرات حاشدة اليوم مع استمرار الحراك المعارض للانقلاب العسكري.

وخرج مئات السودانيين في مسيرة احتجاجية السبت، منددين بحملة قمع دموية ضد المتظاهرين، ومطالبين بمحاكمة المتورطين وبالانتقال لحكم مدني.

وتظاهر المئات في الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة السبت ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وأحرق مركز للأمن ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري. وأعلنت السلطات أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.

وتؤكد الشرطة على أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

ويقول عاملون في قطاع الصحة إن بعض القتلى ماتوا إثر إصابتهم برصاص حي. وتنفي الشرطة السودانية أي استخدام للذخيرة الحيرة.

وقالت السلطات إنها ستجري تحقيقا حول ما وقع من وفيات.