ریاضة

إشبيلية يتصدر الدوري الإسباني بتعادل صعب ضد ألافيس

author_image سوار أحمد
کوردستان ديبورتيفو ألافيس اشبيلية الدوري الاسباني

أربيل (كوردستان 24)- خطف فريق اشبيلية تعادلا ثمينا في المباراة التي استضاف بها نظيره ديبورتيفو الافيس، ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وانتهت هذه المواجهة بواقع 2 – 2.

وأنقذ الكرواتي إيفان راكيتيتش فريقه إشبيلية من خسارة ثالثة هذا الموسم، بتسجيله هدفاً في الأنفاس الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 2-2، مانحاً الفريق الأندلسي صدارة مؤقتة.

وبذلك ارتقى اشبيلية الى صدارة ترتيب الدوري الاسباني "مؤقتا"، برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ريال سوسييداد الوصيف.

وفى المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الـ14 بترتيب الليجا.

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