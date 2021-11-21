هزيمة ثقيلة لمانشستر يونايتد أمام واتفورد في الدوري الانكليزي

أربيل (كوردستان 24)- مني نادي مانشستر يونايتد السبت بخسارته الرابعة في خمس مباريات ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه 4-1 أمام واتفورد ليزداد الضغط على المدرب أولي جونار سولشار.

ويقبع يونايتد، الذي يواجه فياريال ثم تشيلسي المتصدر في دوري أبطال أوروبا، بالمركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 لقاء.

وفرض واتفورد سيطرته خلال الشوط الأول من المباراة وسجل بواسطة جوشوا كينغ وإسماعيلا سار الذي أهدر قبل الهدف، ركلة جزاء سددها على مرتين وأضاعها في المرتين بعد تألق الحارس ديفيد دي خيا.

وقلص البديل دوني فان دي بيك الفارق ليونايتد بعد الاستراحة في الدقيقة 50، لكن الفريق انهار بعد طرد المدافع هاري مجواير عقب خطأ عنيف قبل 20 دقيقة من النهاية.

وحسم واتفورد الانتصار بهدف من البديل جواو بيدرو، ثم اختتم إيمانويل دينيس الأهداف في اللحظات الأخيرة.

وهذه الخسارة الكبيرة جاءت قبل أن يخوض يونايتد مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا أمام فياريال، ثم مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي مطلع الأسبوع المقبل.

ويقبع يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي، بينما يأتي واتفورد في المركز 16 وله 13 نقطة من 12 لقاء.