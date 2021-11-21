البيشمركة ترد على تصريحات لوزير الدفاع التركي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة اليوم الأحد، ان عقلية إنكار الشعوب هي دوما مصدر للمشاكل والخلافات، وذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وذكرت الوزارة في بيان ان إنكار وزير الدفاع التركي خلوصي آكار لكوردستان هي موضع استغرابنا، وما يثير التساؤلات لدينا أن يقوم مسؤول في منصب رسمي بدولة، بإنكار واقع تاريخي وجغرافي وديمغرافي هو نفسه ليس مقتنعا بهذا الإنكار.

واضافت الوزارة ان السيد آكار نفسه قد زار اقليم كوردستان، فهل يمكن له أن يخبرنا عن مكان واسم المنطقة التي زارها؟!

وتابعت ان كان لدى هذا السيد شك في وجود جغرافيا كوردستان فيمكنه الاطلاع على الوثائق العثمانية وحينها سيعرف إن كان هناك وجود لكوردستان أم لا.

واكد البيان ان عقلية إنكار شعب وجغرافيته هي على الدوام كانت مصدرا للمشاكل والخلافات ولا تفضي الى اي نتائج.