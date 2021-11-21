سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع وزير الخارجية اليوناني

author_image سوار أحمد
کوردستان قمة المنامة مسرور بارزاني اليونان وزير الخارجية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأحد 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وجرى في الاجتماع، بحث الوضع السياسي والأمني في العراق ما بعد الانتخابات النيابية، كما تمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان.

كذلك تناول الجانبان الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان والفرص الاستثمارية ومواجهة تهديدات إرهابيي داعش، وأهمية حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، وتم التطرق أيضاً إلى الوضع في سوريا والمنطقة.

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