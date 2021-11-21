سیاسة

مسرور بارزاني: كوردستان في مرحلة متطورة أمنياً واقتصادياً.. وبوابة للعراق كله

كوردستان في مرحلة متطورة أمنياً واقتصادياً.. وبوابة للعراق كله
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني البحرين حوار المنامة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إن الإقليم في مرحلة متطورة من الناحية الأمنية والاقتصادية.

وقال مسرور بارزاني رداً على سؤال لموفد كوردستان 24، على هامش مشاركته في قمة "حوار المنامة، "نحن دائما نقول إن إقليم كوردستان يمكنه أن يكون بوابة للخير والبركة تعود بالمنفعة للعراق كله".

واضاف أن "الإقليم من الناحية الامنية والاقتصادية في مرحلة متقدمة أكثر، ونأمل أن تكون هذه الخطوة عاملاً مساعداً لباقي مناطق العراق للنهوض بالاقتصاد في البلاد".

وعن قمة المنامة، أكد مسرور بارزاني أن "مشاركة الاقليم كانت قوية، حيث عُقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات".

وأشار مسرور بارزاني الى أن القضية الامنية لم تعد قضية خاصة بدولة أو منطقة لوحدها بل تحتاج إلى تعاون وتنسيق دولي.

وأوضح رئيس حكومة إقليم كوردستان أن وزير الدفاع الامريكي وعد بمواصلة التعاون في محاربة تنظيم داعش، مشيداً بدور البيشمركة والمؤسسات الأمنية في اقليم كوردستان.

وتابع "لا تزال كل الاطراف تشعر بأن داعش خطر حقيقي".

وفيما يتعلق بدور إقليم كوردستان في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قال رئيس حكومة الإقليم "كوردستان دائماً بابه مفتوح للخير والمنفعة للعراق وللعراقيين كلهم".

وأوضح أن كوردستان في مرحلة متقدمة أكثر من الناحية الأمنية، فيما عبّر عن أمله أن تساعد هذه الخطوات المناطق الأخرى من العراق على إعادة الأمن والانتعاش الاقتصادي.

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