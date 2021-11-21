سیاسة

دبلوماسي أمريكي: كوردستان الأكثر أماناً في المنطقة وعلاقاتنا معها بأعلى المستويات

"كوردستان أكثر الأماكن أماناً في المنطقة... وهناك حرية تعبير في إقليم كوردستان".
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القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو
القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو
کوردستان إقليم كوردستان روبرت بالادينو القنصل الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو اليوم الأحد إن إقليم كوردستان يعد أكثر الأماكن أمناً بالنسبة للمنطقة عموماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ذلك تحقق بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمتها قوات البيشمركة بدمائها.

وفي كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء البيشمركة والضحايا الأمريكيين في أربيل، "أثني دائماً على صمود أسر الشهداء، ويطيب لي المشاركة في هذه المراسم".

وأضاف أن البيشمركة قدمت تضحيات جسام، وأن الأمن الذي ينعم به إقليم كوردستان هو نتاج عن دماء الشهداء التي تحررت في ظلها مكونات كوردستان.

وجدد القنصل الأمريكي التزام بلاده للإصلاحات المتواصلة في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، مبيناً أن العلاقات التي تجمع الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في أعلى مستوياتها.

وتابع "كوردستان أكثر الأماكن أماناً في المنطقة... وهناك حرية تعبير في إقليم كوردستان".

 

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