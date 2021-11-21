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ضمن مشروع "المسح الأثري".. كوردستان تسجل 750 موقعاً أثرياً جديداً بأربيل

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فريق من جامعة هارفارد الأمريكية مع آثاريين كورد - صورة: وزارة السياحة والبلديات
فريق من جامعة هارفارد الأمريكية مع آثاريين كورد - صورة: وزارة السياحة والبلديات
کوردستان إقليم كوردستان آثار أربيل سهل أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان اليوم الأحد تسجيل 750 موقعاً أثرياً مكتشفاً بالتعاون مع فريق من جامعة هارفارد منذ تسع سنوات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن مشروع المسح الأثري، الذي تم إطلاقه عام 2012، في سهل أربيل يعتبر من أهم المشاريع الأثرية في إقليم كوردستان.

ويشرف على المشروع فريق مختص من جامعة هارفارد ومديرية الآثار في أربيل.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 750 موقعاً أثرياً لغاية الآن.

وأشارت إلى أن الفرق الأثرية في إقليم كوردستان تقوم سنوياً وبشكل موسمي، بإجراء دراسات استقصائية بالتعاون مع فرق الجامعة الأمريكية بهدف الاهتمام بالآثار في المحافظات والإدارات المستقلة.

وفي مطلع الشهر الجاري، عثر علماء آثار كورد وإيطاليون على بقايا معصرة نبيذ عمرها يعود تاريخها إلى الإمبراطورية الآشورية قبل 2700 عام في دهوك. وفي أيلول سبتمبر الماضي، عثر فرق التنقيب عن قطع أثرية طينية عمرها إلى نحو 4000 سنة قبل الميلاد.

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