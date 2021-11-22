الصدر يرفض التدخل بعمل المفوضية ويحذر من محاولة تغيير نتائج الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التدخل في عمل مفوضية الانتخابات، محذرا في الوقت نفسه من محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.

ونشر الصدر على موقع تويتر "ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا".

وأعرب الصدر عن رفضه التدخل في عمل هذه المفوضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة أفرادها والمنتمين إليها.

وحذر الصدر من التدخل في عمل القضاء والمحكمة، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من "مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقتها".