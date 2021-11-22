سیاسة

الصدر يرفض التدخل بعمل المفوضية ويحذر من محاولة تغيير نتائج الانتخابات

author_image سوار أحمد
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العراق مقتدى الصدر الانتخابات النتائج مفوضية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التدخل في عمل مفوضية الانتخابات، محذرا في الوقت نفسه من محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.

ونشر الصدر على موقع تويتر "ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا".

وأعرب الصدر عن رفضه التدخل في عمل هذه المفوضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة أفرادها والمنتمين إليها.

وحذر الصدر من التدخل في عمل القضاء والمحكمة، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من "مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقتها".

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