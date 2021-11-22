ریاضة

إنتر يلحق الخسارة الأولى بنابولي ويشعل فتيل المنافسة في بطولة إيطاليا

author_image سوار أحمد
مدرب إنتر سيموني إنزاغي يلتقط الكرة خلال لقاء فريقه أمام نابولي ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو في ميلانو في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021- الصورة لفرانس 24
مدرب إنتر سيموني إنزاغي يلتقط الكرة خلال لقاء فريقه أمام نابولي ضمن منافسات الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو في ميلانو في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021- الصورة لفرانس 24
العالم نابولي انتر ميلان بطولة ايطاليا

أربيل (كوردستان 24)- ألحق إنتر ميلان حامل اللقب الخسارة الاولى بضيفه نابولي المتصدر بفوزه عليه 3-2 الاحد في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وسجل للفائز التركي هاكان تشالهان أوغولو (25 من ركلة جزاء) والكرواتي إيفان بيريشيتش (44) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (61)، وللخاسر البولندي بيوتر جيلينسكي (17) والبلجيكي دريس مرتنس (79).

وكان نابولي ضمن الاحتفاظ بصدارة "سيري أ" بغض النظر عن نتيجته في ملعب جوسيبي مياتسا، عقب الخسارة الأولى أيضاً لوصيفه ومطارده المباشر ميلان أمام مضيفه فيورنتينا 3-4 السبت.

إلاّ أن رجال المدرب لوتشانو سباليتي لم يتمكنوا من فك الارتباط مع "روسونيري" حيث تجمد رصيدهم عند 32 نقطة بالتساوي مع ميلان، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالحهم.

في المقابل، كان إنتر أكثر المستفيدين من سقوط المتصدرين ليقلص الفارق معهما إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بعدما حسم لصالحه لقاء أفضل خط هجوم (29 هدفاً) بمواجهة أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم، حيث اهتزت شباك نابولي بثلاثة أهداف هذه الأمسية، مقابل 4 في 12 مباراة سابقة.

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