تزويج طفلة تبلغ 12 عاما يثير ضجة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- اجلت محكمة عراقية يوم الاحد جلسة استماع للسماح لرجل بالزواج من فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وفق ما أفاد محامي والدة الفتاة المعارضة للزواج.

واحتج ناشطون حقوقيون امام محكمة بغداد حاملين لافتات مثل "زواج القاصرين جريمة ضد الطفولة" في حين قال المحامي مروان العبيدي لوكالة فرانس برس ان القضية تأجلت الى 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

السن القانونية للزواج في العراق هي 18 عاما، ولكن يمكن تخفيضها إلى 15 عاما في حالات موافقة الوالدين أو القضاء، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية.

وجاء في تقرير صدر مؤخرا ان "الزواج الديني غير مسموح به خارج المحاكم المدنية او الدينية لكن هذا النوع من الزيجات لا يزال يحصل بشكل منتظم ويمكن اتمامه رسميا بدفع غرامة صغيرة".

وقالت الأم، التي ترفض الكشف عن هويتها، إن ابنتها يسراء "اغتُصبت" وأن والد الفتاة اختطفها.

لكن إدارة في وزارة الداخلية تتعامل مع العنف ضد المرأة قالت في بيان إنها التقت بإسراء ووالدها وزوجها، ورأوا العقد الديني، وقالت إنها أكدت لهم أنها لم تجبر.

وزواج الأطفال أمرمالوف في المناطق المحافظة والريفية في العراق، وكذلك في البلدان العربية الأخرى.