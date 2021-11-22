سیاسة

وزيرة الخارجية السويدية تجري زيارة لاقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان السويد اقليم كوردستان فؤاد حسين

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ستزور اقليم كوردستان.

ومن المقرر أن تلتقي آن ليندي كبار المسؤولين في اقليم كوردستان وتجري مباحثات في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واعلن حسين عن التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة مع السويد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية آن ليندي.

وقال حسين ان العراقيين يشكلون نسبة 2 بالمئة من المجتمع السويدي.

واضاف ان "علاقات العراق مع السويد لاتخص فقط الدعم السياسي المشترك والقضايا الدولية، ولاتخص العلاقات التجارية والاقتصادية، بل تخص العلاقات المجتمعية العريقة".

واكد ان " الحكومة السويدية دعمت العراق في حربه ضد داعش، إضافة إلى أن المنظمات السويدية كان لها دور مهم في جميع أنحاء العراق".

وشدد وزير الخارجية، على "أهمية التوصل لتفاهمات مع الجانب السويدي بشأن ملف طالبي اللجوء"، مؤكداً "توقيع مذكرة تفاهم مشترك مع السويد".

ووصلت وزيرة خارجية السويد آن ليندي  إلى بغداد امس الأحد، في زيارة رسمية، التقت خلالها بالمسؤولين العراقيين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف