التحالف الدولي: البيشمركة قوة محترفة ومتمكنة ومتأهبة دائماً

أربيل (كوردستان 24)- قال ضابط أمريكي برتبة كولونيل في التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الاثنين عن قوات البيشمركة تعمل باستمرار على هزيمة تنظيم داعش.

وكتب نائب مدير المجموعة الاستشارية العسكرية في التحالف الدولي الكولونيل تود بوروز على تويتر "تقوم البيشمركة بعمليات يومية لهزيمة داعش وتوفير الأمن والاستقرار للسكان".

The #Peshmerga conduct operations every day to #DefeatDaesh and provide security and stability to the population. @KRG_MOPE is a professional and capable force that is always standing ready! #PeshmergaProfessionalism @CJTFOIR pic.twitter.com/tbO797aON6

وأضاف أن "البيشمركة قوة محترفة ومتمكنة ومتأهبة دائماً".

وقال التحالف الدولي على حسابه في تويتر إن قوات البيشمركة أثبتت أنها قوة حليفة متمكنة وموثوق بها وتعمل على دعم المعركة لهزيمة داعش.

وأضاف "نحن فخورون بحلفائنا".

The #Peshmerga has proven to be a capable & trusted partner force as it remains determined in support of our ongoing fight to #DefeatDaesh. @Coalition is proud of our partners as we share the goals of a secure Iraq & regional stability. #StrongerTogether https://t.co/l22F2HIw0p