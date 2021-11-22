أمن

التحالف الدولي: البيشمركة قوة محترفة ومتمكنة ومتأهبة دائماً

قوات البيشمركة أثبتت أنها قوة حليفة متمكنة وموثوق بها وتعمل على دعم المعركة لهزيمة داعش
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نائب مدير المجموعة الاستشارية العسكرية في التحالف الدولي الكولونيل تود بوروز
نائب مدير المجموعة الاستشارية العسكرية في التحالف الدولي الكولونيل تود بوروز
کوردستان البيشمركة التحالف الدولي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال ضابط أمريكي برتبة كولونيل في التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم الاثنين عن قوات البيشمركة تعمل باستمرار على هزيمة تنظيم داعش.

وكتب نائب مدير المجموعة الاستشارية العسكرية في التحالف الدولي الكولونيل تود بوروز على تويتر "تقوم البيشمركة بعمليات يومية لهزيمة داعش وتوفير الأمن والاستقرار للسكان".

وأضاف أن "البيشمركة قوة محترفة ومتمكنة ومتأهبة دائماً".

وقال التحالف الدولي على حسابه في تويتر إن قوات البيشمركة أثبتت أنها قوة حليفة متمكنة وموثوق بها وتعمل على دعم المعركة لهزيمة داعش.

وأضاف "نحن فخورون بحلفائنا".

وسبق أن أشاد الكولونيل بوروز سابق بوزارة البيشمركة، وقال إنها تظهر التزامها الدائم بتعزيز قدراتها من خلال التطوير المهني.

 

 

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