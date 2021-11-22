صحة وبیئة

دبي.. الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاقاً لتبادل الطاقة والمياه

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لقطة جوية لنهر الأردن بمحاذاة الحدود الأردنية مع الأراضي الإسرائيلية في 15 تموز 2021
لقطة جوية لنهر الأردن بمحاذاة الحدود الأردنية مع الأراضي الإسرائيلية في 15 تموز 2021
الشرق الاوسط إسرائيل الأردن دبي الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن كل من الأردن وإسرائيل في دبي اليوم الاثنين التوقيع على إعلان نوايا للتعاون في إنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

وينظر إلى الاتفاقية على أنها خطوة جديدة من شأنها أن تحسن العلاقات بين البلدين، وتنص على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لصالح إسرائيل، بينما ستعمل الدولة العبرية على تحلية المياه لصالح الأردن الذي يعاني من الجفاف.

ويعد الأردن من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف شديد. وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا المجال قبل معاهدة السلام الموقعة في 1994. كما تعاني إسرائيل من الجفاف، إلا أنها تملك تكنولوجيا متقدمة في مجال تحلية مياه البحر.

ووقّع على الإعلان في معرض "إكسبو دبي 2020" وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزير المياه والري الأردني محمد النجار، في حضور الموفد الأمريكي للمناخ جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية.

ومن المقرّر أن تقوم شركة إماراتية ببناء محطة الطاقة الشمسية في الأردن لتوليد الكهرباء لإسرائيل.

وبحسب بيان مشترك، ستوفّر محطة الطاقة الشمسية 200 ميغاواط من الكهرباء لإسرائيل، فيما ستزوّد إسرائيل الأردن بما يصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وأبرمت إسرائيل العام الماضي اتفاقات تطبيع مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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