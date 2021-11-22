مجتمع

وزير التربية العراقي يوجه بمنع "العقاب البدني" بحق التلاميذ

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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
العراق العراق وزير التربية العراقي

أربيل (كوردستان 24)- وجّه وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي اليوم الاثنين إدارات المدارس كافة بمنع استخدام "العقاب البدني" بحق التلاميذ، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع موسم ضم وكيل الوزارة للشؤون العلمية والوكيل الفني والمديرين العامين لتربية بغداد ومدراء الإشراف التربوي والاختصاصي وعدد من إدارات المدارس.

وقالت الوزارة إن الوزير وجّه خلال الاجتماع بـ"الابتعاد عن العنف واستخدام العقاب البدني تجاه التلاميذ واعتماد الأسلوب التربوي وإيجاد أنسب الطرائق لمكافحة هذه الظاهرة".

وأشار الوزير إلى أن هذه الظاهرة "باتت تشكل خطورة على سلوكيات ومستقبل أبنائنا الأعزاء".

وقال إن "الإدارة المدرسية تعد من أهم الكيانات التي تعمل على تحقيق أهداف التربية والتعليم، تخطيطاً وتنفيذاً، وخلافاً لذلك تصبح العملية التربوية بعيدة عن أهدافها".

وتابع "إننا جادون في انتقاء أفضل الأطر للعمل في هذا الميدان المهم الذي يُعد عاملاً محورياً وحيوياً لكفاية التدريس والأداء العام للمدرسة لنتجاوز كل الأزمات التي تعصف بالعملية التعليمية".

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