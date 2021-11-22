العراق.. دخول قرار اعتماد بطاقة التطعيم الدولية حيّز التنفيذ

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم الاثنين عن دخول قرار اعتماد بطاقة التلقيح الدولية حيّز التنفيذ تماشياً مع مبدأ الاعتراف الدولي المتبادل بشهادة التطعيم الدولية.

وقالت سلطة الطيران المدني على صفحتها في فيسبوك إنه "ابتداءً من هذا اليوم الاثنين تم العمل باعتماد شهادة التلقيح الدولية مع فحص بي.سي.آر قبل 72 ساعة من موعد الرحلة".

وأضافت أن ذلك يأتي "تماشياً مع مبداً الاعتراف الدولي المتبادل لشهادة التطعيم الدولية للقاحات كوفيد-19".

وأشار السلطة إلى أنه "سيتم اعتماد شهادة التطعيم الدولية الصادرة من بقية الدول الأخرى عند السفر من المطارات العراقية".