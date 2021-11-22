رئيس إقليم كوردستان يبحث مع السفير الهولندي آخر المستجدات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الاثنين السفير الهولندي لدى العراق ميشيل رينتنار.

وجرى في اللقاء، التباحث حول أوضاع العراق وخصوصاً الانتخابات النيابية والجدل الدائر حول نتائجها، وتعزيز علاقات هولندا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة.

كما تمت مناقشة دور القوات الهولندية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش وتعاون هولندا مع وزارة شؤون البيشمركة في مجال الإصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة.

واتفق الجانبان بأن المشاكل المرتبطة بنتائج الانتخابات النيابية يجب حلها بالسبل القانونية والدستورية، على أن تبدأ بعد المصادقة على النتائج محادثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع هولندا ولا سيما في مجالات الزراعة والاستثمار والقطاع الخاص والتعاون الجامعي والأكاديمي.

وأثنى نيجيرفان بارزاني على مساعدات ودعم هولندا لإقليم كوردستان والعراق في إطار التحالف الدولي، وأشاد بدور الجهات المعنية الهولندية والمساعدة التي تقدمها لوزارة شؤون البيشمركة في مجال الإصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة.

كذلك ناقش الجانبان، أوضاع المنطقة بصورة عامة وعدداً من القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك.