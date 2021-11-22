وزيرة الخارجية السويدية تصل أربيل للقاء كبار مسؤولي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصلت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده إلى أربيل مساء اليوم الاثنين للقاء كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وتأتي زيارة لينده بعد أن اختتمت مباحثاتها مع المسؤولين العراقيين في بغداد والتي تركزت على تطوير التعاون المشترك بين الجانبين.

واستقبل الوزيرة السويدية في مطار أربيل الدولي مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي.

هذا ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية السويدية مع كبار قادة إقليم كوردستان بهدف بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال مراسل كوردستان 24، إن الوزيرة السويدية ستلتقي أيضاً عدداً من ممثلي المكونات المختلفة في إقليم كوردستان.