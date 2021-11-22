نيجيرفان بارزاني يستقبل وزيرة الخارجية السويدية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الاثنين وزيرة الخارجية السويدية آن لينده والوفد المرافق لها.

ووصلت لينده في وقت سابق من اليوم إلى أربيل في ختام زيارتها إلى بغداد التي التقت خلالها مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

واستقبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي الوزيرة السويدية في مطار أربيل الدولي. وستعقد لينده سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن الوزيرة السويدة ستلتقي أيضاً مع ممثلي المكونات القومية والدينية في الإقليم.