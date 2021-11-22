سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستقبل وزيرة الخارجية السويدية

الوزيرة السويدة ستلتقي أيضاً مع ممثلي المكونات القومية والدينية في الإقليم.
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه وزيرة الخارجية السويدية
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقائه وزيرة الخارجية السويدية
کوردستان إقليم كوردستان السويد نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء اليوم الاثنين وزيرة الخارجية السويدية آن لينده والوفد المرافق لها.

ووصلت لينده في وقت سابق من اليوم إلى أربيل في ختام زيارتها إلى بغداد التي التقت خلالها مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

واستقبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي الوزيرة السويدية في مطار أربيل الدولي. وستعقد لينده سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن الوزيرة السويدة ستلتقي أيضاً مع ممثلي المكونات القومية والدينية في الإقليم.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

وزيرة الخارجية السويدية تصل أربيل للقاء كبار مسؤولي كوردستان
  1 ساعات
کوردستان

رئيس إقليم كوردستان يبحث مع السفير الهولندي آخر المستجدات
  2 ساعات
العراق

العراق.. دخول قرار اعتماد بطاقة التطعيم الدولية حيّز التنفيذ
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف