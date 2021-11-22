الليرة التركية تهوي وتسجل "أسوأ أداء" على مستوى العالم

أربيل (كوردستان 24)- لم تكد الليرة التركية تهنأ بتعاف لفترة وجيزة اليوم الاثنين إذ سرعان ما هوت إلى مستويات تاريخية منخفضة.

وتضررت العملة التركية أيضاً من تكهنات بشأن تعديل وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى منخفض جديد.

وجرى تداول الليرة عند 11.44 مقابل الدولار، مسجلة مستويات قياسية منخفضة لعاشر جلسة على التوالي. وخسرت العملة التركية ثلث قيمتها هذا العام.

وخفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة على الرغم من اقتراب معدل التضخم من 20 بالمئة، وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي.

وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر اليوم، قال أردوغان إن تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم، متعهدا بالنجاح فيما سماها "حرب الاستقلال الاقتصادي".

وانخفضت قيمة الليرة بنحو 12 بالمئة الأسبوع الماضي وحده، مما يجعلها العملة ذات الأداء الأسوأ على مستوى العالم، وفقاً لوكالة رويترز.

وانتعش الاقتصاد التركي بقوة هذا العام بعد تأثره بالتداعيات الأولية للجائحة، لكن انهيار الليرة أطلق العنان لمخاوف متزايدة بشأن أفق الاقتصاد وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أخرى.