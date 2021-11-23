سیاسة

الإفراج عن بعض السياسيين الموقوفين منذ الانقلاب في السودان

author_image سوار أحمد
الجنرال عبد الفتاح البرهان، خلال حفل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في الخرطوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021- الصورة لفرانس 24
الجنرال عبد الفتاح البرهان، خلال حفل إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في الخرطوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021- الصورة لفرانس 24
الشرق الاوسط السودان المعتقلين الإفراج

أربيل (كوردستان 24)- أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم الشهر الماضي تزامنا مع إعلان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي وفرض حال الطوارئ في البلاد.

وأطلقت السلطات السودانية الإثنين سراح عدد من السياسيين الذين اعتقلوا عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول وتم خلاله اعتقال مدنيين كانوا يشاركون في السلطة وإعلان حالة الطوارئ وحل مؤسسات الحكم الانتقالي.

 ويأتي قرار الإفراج بعد ساعات من إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه وإلغاء قرار إعفائه بموجب اتفاق سياسي وقع الأحد لكنه لم يلق قبول الجميع. 

وتعهد البرهان مجددا خلال اجتماع الإثنين مع قيادات من الجيش وقوات الدعم السريع بإجراء انتخابات "حرة نزيهة" في 2023.

وقاد البرهان انقلابا في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. واعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريّون وأعلن حال الطوارئ. 

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