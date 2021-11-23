سیاسة

آن لينده: سعيدة بزيارة اربيل والعلاقات بين السويد واقليم كوردستان قوية

author_image سوار أحمد
کوردستان آن ليند اقليم كوردستان السويد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده انها سعيدة بزيارة اربيل مرة أخرى، مشيرة الى انها ناقشت مع رئيس اقليم كوردستان قضية المهاجرين وحقوق الانسان.

ونشرت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، على موقع تويتر "أنا سعيدة بالعودة إلى أربيل هذه المرة ومقابلة نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان". واضافت "هناك علاقة قوية بين السويد وكوردستان".

وأوضحت لينده أنها ناقشت مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الوضع السياسي والأمني وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاح.

ووصلت وزيرة الخارجية السويدية أمس الاثنين، الى اقليم كوردستان قادمة من بغداد، في زيارة تلتقي خلالها قادة الاقليم.

 

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