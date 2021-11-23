صحة وبیئة

كوردستان تسجل انخفاضا في اصابات كورونا

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبلغ بذلك عدد الإصابات الإجمالي في الاقليم 372963 اصابة.
ويوم امس الاثنين، سجلت الوزارة 480 إصابة جديدة بالوباء في عموم المحافظات والإدارات المستقلة، وبذلك يكون عدد الاصابات قد سجل تراجعا.
وافادت الوزارة في تقريرها اليومي للموقف الوبائي، إن 539 مصابا بالفيروس تماثلوا للشفاء التام ليصبح مجموع حالات التعافي الكلي 359739.
وسجلت الوزارة 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 6804 حالة وفاة.

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